Starz ha diffuso in rete il primo trailer di Sweetpea, la serie tv con protagonista Ella Purnell, stella indiscussa di Fallout.

La serie tv divisa in sei episodi è descritta come una “storia di formazione subdolamente contorta“, e mette al centro dell’attenzione una ragazza timida (Purnell) alle prese con una vita praticamente anonima, e persone che praticamente fanno di tutto per calpestare la sua dignità. La conseguenza di una vita vissuta in questo modo, portano la ragazza a sfogare il suo dissenso attraverso la furia omicida.

Reduce dal successo indiscusso di Fallout (trovate la nostra recensione qui), Ella Purnell guida un cast Nicôle Lecky (“Mood”, “Sense8”) nel ruolo di Julia, Jon Pointing (“Big Boys”, “Smothered”) nel ruolo di Craig, Calam Lynch (“Bridgerton”) nel ruolo di AJ, Leah Harvey (“Foundation”) nel ruolo di Marina, Jeremy Swift (“Ted Lasso”) nel ruolo di Norman e Dustin Demri-Burns (“Slow Horses”) nel ruolo di Jeff.

Sweetpea si ispira al romanzo cult omonimo di CJ Skuse, è prodotta dalla produttrice esecutiva Kirstie Swain (“Pure”); scritto da Kirstie Swain, insieme a Krissie Ducker (“Killing Eve”), Laura Jayne Tunbridge e Selina Lim (“Sex Education”, “Hanna”). In cabina di regia Ella Jones (“The Baby”, “Back To Life”), che è anche produttrice esecutiva.

La messa in onda su Starz di Sweetpea è fissata per il 10 ottobre 2024.

Correlati