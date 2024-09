Adria Arjona nel cast di Onslaught, il film di Adam Wingard

L’attrice Adria Arjona reciterà in Onslaught, il prossimo film diretto da Adam Wingard, regista reduce da Godzilla e Kong: Il nuovo impero.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, l’attrice sarebbe in trattative per guidare il cast del nuovo film di Wingard, fornendo tra l’altro il suo supporto anche in qualità di produttrice esecutiva. La fonte spiega che Onslaught, film descritto come un thriller di fantascienza, porterà al cinema la storia di una madre (Arjona) che ricorre a una serie di abilità particolari per proteggere i suoi cari dopo essersi scontrata con una minaccia fuggita da una base militare segreta.

Nuovi dettagli saranno rivelati nei prossimi giorni..

Adria Arjona di recente si è fatta apprezzare per l’ottimo Hit Man (il film con Glen Powell), ma anche per Blink Twice (film diretto da Zoe Kravitz), inoltre tornerà nell’universo Star Wars con la seconda stagione di Andor. Per Adam Wingard, invece, Onslaught è il primo film dopo la doppia escursione nel franchise noto come MonsterVerse (suoi i film Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong: il nuovo impero).

