La serie tv Orphan Black: Echoes cancellata da AMC

Il network AMC ha cancellato la serie tv Orphan Black: Echoes dopo una sola stagione.

Creata come parte dell’universo narrativo in cui era ambientata “Orphan Black“, la serie tv con Krysten Ritter ha visto il suo ultimo episodio su AMC. La decisione del network è stata confermata attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter.

Nonostante i fasti della serie originale, cinque stagioni seguitissime ed un Emmy all’interpretazione di Tatiana Maslany, il sequel Orphan Black: Echoes non è riuscito a seguire la strada del successo, ottenendo un calo vistoso dell’audience episodio dopo episodio. La cancellazione viene letta per questo come un atto dovuto per evitare di macchiare ciò che ha rappresentato lo show originale.

Orphan Black: Echoes è stata scritta e prodotta da Anna Fishko e Boat Rocker, la cui Temple Street Productions ha prodotto la serie originale andata in onda dal 2013 al 2017. Nel cast, con Krysten Ritter, spiccano i volti di Keeley Hawes, Amanda Fix, Avan Jogia, Rya Kihlstedt e James Hiroyuki Liao.

La Trama Ufficiale: Kira (Ritter) ormai adulta e sua moglie, cercano di aiutare una donna amnesica. La serie futuristica si tuffa in un’esplorazione della manipolazione scientifica dell’esistenza umana. Un gruppo di donne si insinuano nelle vite delle altre e intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una straziante storia di amore e tradimento.

