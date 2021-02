Space Sweepers (Victory) è un blockbuster di fantascienza coreano disponibile su Netflix a partire dal 5 febbraio scorso. Questa la recensione.

Il film è stato diretto da O Sung-hee, scritto dallo stesso regista insieme a Yoon Seung-min e Yoo-kang Seo-ae. Nel cast spazio per Song Joong Ki nei panni del protagonista Tae Ho, inoltre sono presenti anche Kim Tae Ri, Jin Seon Kyu e Yoo Hae Jin.

La trama è ambientata nel 2092, anno in cui la Terra è diventata quasi inabitabile e Marte è stato reso un paradiso terrestre, Eden in cui vivono però solo pochi eletti. In questo contesto un gruppo di spazzini a bordo della Victory, durante il loro lavoro di recupero di rellitti spaziali, incontrano una vecchia astronave nel cui interno trovano una bambina che si rivela essere un probabile automa/bomba ad orologeria.

Amore, Famiglia, Natura, Cameratismo, Spazio, Avventura e Azione, questi sono gli ingredienti che in Space Sweepers vengono miscelati in una trama, in parte ispirata a quella del film Elysium di Neil Blomkamp, sviluppata talvolta in maniera semplicistica e banale. Abbiamo il solito filantropo che ama giocare al “Dio Supremo”, il quale appare buono ma buono non è. Ci sono inoltre i cattivi che cattivi non sono e il solito manipolo di eroi, un gruppo di duri dal cuore tenero, pronti a salvare il Mondo da distruzione certa… Qualche differenza con molti blockbuster occidentali? Poche a dire il vero.

Nonostante ciò, Space Sweepers sa comunque intrattenere lo spettatore e lo fa anche bene. Nonostante il film duri abbastanza, circa 2 ore e 15 minuti, non si corre il rischio “noia”, e questo grazie ad un ritmo veloce tenuto costante anche in scene che non prevedono azione. Ironia e siparietti comici trovano largo spazio, alleggerendo così situazioni più serie. Il finale poi appare assai drammatico, emozionante e, nel contempo, scoppiettante, con una conclusione si “telefonata”, ma che è quella che giustamente ci si aspetta.

Sull’aspetto estetico nulla da ridire. L’utilizzo del CGI in Space Sweepers è ineccepibile e massiccio, gli scontri tra le varie astronavi ricordano quelli di Star Trek e di Star Wars, le ricostruzioni degli interni sono estremamente particolareggiate, le ambientazioni nello Spazio esterno sono affascinanti. Ottime e ben eseguite anche le numerose scene action, alcune delle quali ispirate a quelle amate dai fan nei film dedicati a Spider-Man, in particolare quelle in cui vediamo il personaggio di turno – umano o androide che sia – penzolare da fili. La regia possiamo definirla “frizzante”.

I personaggi di Space Sweepers sono ben caratterizzati, il cast appare abbastanza amalgamato e inoltre la piccola attrice che interpreta la bambina, oltre ad essere deliziosamente graziosa, è sorprendentemente brava. Azzeccata la scelta di includere il vilain e i personaggi di contorno appartenenti a diverse etnie che, in un certo senso, mascherano la provenienza orientale del film, rendendolo un prodotto più vendibile nei mercati occidentali.

Non bisogna aspettarsi in Space Sweepers un film hard sci fi, ma va considerato come una onesta pellicola di intrattenimento, in cui trovano spazio Dramma, Ironia e Azione, elementi che ben amalgamati tra loro contribuiscono ad una piacevole e divertente visione. Consigliato!