Eagle Pictures ha condiviso oggi in rete il trailer italiano di Smile, l’horror paranormale diretto da Parker Finn, in arrivo a settembre 2022.

Protagonista della pellicola in arrivo nelle sale italiane subito dopo l’estate è una dottoressa reduce da un episodio traumatico vissuto con una sua paziente. Dopo averla vista morire davanti ai suoi occhi, infatti, la dottoressa inizia a vedere delle cose agghiaccianti, scoprendo suo malgrado che si tratta di una maledizione che porterà la morte nella sua vita entro 7 giorni.

In pieno stile The Ring, l’horror Smile vede un cast composto da Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey con Kal Penn e Rob Morgan, in cabina di produzione, invece, spazio per Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, e Robert Salerno. Ecco la sinossi ufficiale:

“Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente la dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.”

Smile sarà nelle sale italiane dal 29 settembre 2022.