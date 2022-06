Un temibile drago nel nuovo poster di House of the Dragon

Sky ha condiviso con la rete il nuovo poster italiano di House of the Dragon, l’atteso spin-off della serie di successo Game of Thrones.

Come oramai noto da tempo, la nuova serie sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Nel poster spazio ad uno dei tanti draghi che faranno parte delle vicende narrate in House of the Dragon, il cui focus sarà le origini della celebre famiglia Targaryen.

Ricordiano, inoltre, che di retente HBO ha messo in cantiere una nuova serie spin-off di Game of Thrones dedicata a Jon Snow, iconico personaggio ammirato nella serie originale col volto di Kit Harington (qui i dettagli).

HOUSE OF THE DRAGON

PRODUZIONE: La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi. CAST: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey. USCITA: Nel corso del 2022 su HBO.

TRAMA: La serie sarò basata sul romanzo di George R. R. Martin Fuoco e sangue e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie originale, House of the Dragon racconterà la storia di Casa Targaryen. Al centro della trama ci saranno cinque protagonisti: Re Viserys Targaryen, Alicent Hightower, la principessa Rhaenyra Targaryen, il principe Daemon Targaryen e Lord Corlys Velaryon.