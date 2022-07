Sony posticipa l’uscita al cinema del cinecomic Madame Web

L’uscita cinematografica del cinecomic Madame Web è stata rinviata da Sony che ora pensa ad una data più autunnale.

Inizialmente indirizzato ad una release più che estiva (7 luglio 2023), il nuovo spin-off della saga legata a Spider-Man ha ottenuto in queste ore una data autunnale (6 ottobre 2023). La decisione, a quanto pare, sposerebbe la precedente scelta vincente di far esordire Venom ed il suo sequel proprio in autunno, allontanandosi tra l’altro da Kraven the Hunter, il cinecomic Marvel/Sony in arrivo a gennaio 2023, attualmente ancora in fase di produzione.

MADAME WEB

Matt Sazama e Burk Sharpless hanno da tempo iniziato a scrivere la sceneggiatura, mentre in cabina di regia S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders e Collateral) è da tempo collegata al film in chiave registica. Nel cast al momento sono confermati Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Tahar Rahim, Celeste O’Connor, Emma Roberts, Mike Epps, Adam Scott.

Il personaggio nei fumetti è nota come Cassandra Webb. E’ stata creata da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n° 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità e doti psichiche che le permettono di apparire alle persone in forma astrale. Oltre ai fumetti Madame Web è apparsa anche nella serie animata di Spider-Man.

Il film sarà nelle sale Usa a partire dal 6 ottobre 2023.