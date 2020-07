Snow Blind: Apple acquista il thriller con Jake Gyllenhaal

Secondo Deadline, gli Apple Studios hanno acquistato il thriller basato sull’omonimo graphic novel dei Boom! Studios ideato da Ollie Masters e Tyler Jenkins.

Il film sarà diretto da Gustav Möller (The Guilty) che farà il suo debutto come regista in un film in inglese. La sceneggiatura è stata curata da Patrick Ness. Quest'ultimo è già al lavoro per adattare "Il Signore delle Mosche" diretto da Luca Guadagnino per la Warner Bros. Pictures.

Al centro della storia c'è l'adolescente Teddy la cui vita si capovolge quando pubblica innocentemente una foto di suo padre su Facebook, solo per sapere che lui e la sua famiglia fanno parte del Programma di protezione dei testimoni. Nel frattempo, nel piccolo sobborgo in cui vive arriva un uomo in cerca di vendetta e presto arrivano anche agenti dell’FBI. Forse le ragioni di suo padre per partecipare al programma di protezione dei Testimoni non sono così innocenti.

Jake Gyllenhaal sarà anche produttore del film insieme a Riva Marker, Ross Richie e Stephen Christy dei Boom! Studios. Mette Norkjaer sarà, invece, co-produttore.