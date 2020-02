La serie Sex Education ha ottenuto una terza stagione

Il colosso dello streaming Netflix ha fatto sapere di aver scelto di rinnovare Sex Education per una terza stagione.

La notizia è stata confermata ieri attraverso un video lanciato in rete dallo stesso colosso dello streaming. Il rinnovo di Sex Education è arrivato solo dopo alcune settimane il lancio della seconda ondata di episodi, una scelta atipica per Netflix, il quale solitamente attende i canonici 30 giorni dalla messa in onda della stagione precedente per capire l’andamento degli utenti, e scegliere di andare avanti o meno.

Sex Education

La serie è stata creata da Laurie Nunn, e diretta da Kate Herron e Ben Taylor.

CAST: Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Gillian Anderson, Aimee Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Connor Swindells, Alistair Petrie e Patricia Allison.

TRAMA: La serie parla di Otis, un comune adolescente britannico figlio di una scrittrice e terapista sessuale di fama nazionale. La vita di Otis è stata sempre invasa dal lavoro della madre, tanto da renderlo un ragazzo particolarmente sensibile ai problemi altrui, specialmente se di natura sessuale.

In onda su Netflix.