Sex Education - La recensione della seconda stagione

Da gennaio 2020 è disponibile nel catalogo Netflix la seconda stagione della serie teen Sex Education. Questa è la recensione.

Acclamata dalla critica per le sue doti televisive, la serie creata da Laurie Nunn e interpretata da Asa Butterfield e Gillian Anderson ha ottenuto successi e vari riconoscimenti durante la sua prima stagione.

Otis Milburn è un timido adolescente alle prese con i tipici drammi adolescenziali, alimentati soprattutto dalla presenza di una mamma dal carattere naïf di professione sessuologa. La prima stagione ci aveva lasciati con un po’ di amarezza per un amore incompreso; ora è arrivato il momento per il giovane protagonista di fare i conti con se stesso e decidere quale strada prendere tra le tante occasioni che la vita ci offre.

Sex Education affronta molti argomenti attuali e lo fa in modo leggero, genuino e disinvolto, anche in questa nuova stagione. La narrazione si approccia agli adolescenti in un modo non del tutto convenzionale (vedi il titolo della serie) ma che arriva dritto al punto.

Confermiamo le doti qualitative della serie, dalla fotografia alla scelta del suono e apprezziamo ulteriormente la varietà delle tematiche trattate: la violenza, il bullismo, l’affermazione della propria personalità, la lotta alle barriere sociali e concettuali così pressanti della società odierna.

Asa Butterfiled, protagonista di questa divertente serie teen, si dimostra nuovamente in grado di sostenere lo sguardo della telecamera, instillandoci nella mente la convinzione che sicuramente lo rivedremo ancora in altri contesti. Special guest della serie è senza dubbio la carismatica e magnifica Gillian Anderson, che nel ruolo della mamma sessuologa e bohémien magnetizza il nostro sguardo lasciandoci entusiastici davanti alla sua ottima interpretazione. Sono lontani gli anni di X-Files, ma nonostante i suoi 51 anni portati con eleganza, la Anderson non smette di ammaliarci.

Il finale lascia presagire che ci sono ancora delle questioni in sospeso da risolvere, quindi non ci resta che aspettare l’arrivo della terza stagione.

⭐⭐⭐⭐