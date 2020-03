Jurassic World - Dominion potrebbe non rappresentare la fine della saga dedicata ai celebri dinosauri di Spielberg. Una serie tv in live-action è in fase di sviluppo?

Secondo il fan-site Jurassic Outpost (via ComicBookMovie), Steven Spielberg e Colin Trevorrow starebbero sviluppando una serie tv in live-action ambientata presumibilmente all'interno della timeline cinematografica.

La fonte specifica che il progetto dovrebbe essere sviluppato dalla Amblin Television in collaborazione con Peacock, il servizio di streaming di proprietà NBC, con un debutto fissato tra il 2021 ed il 2022.

In attesa di avere ulteriori aggiornamenti in merito, ricordiamo che Netflix proporrà quest'anno la serie animata Jurassic World: Camp Cretaceous, che sarà prodotta da Steven Spielberg, Frank Marshall, Colin Trevorrow, Scott Kramer e Lane Lueras.

La serie si baserà soprattutto sugli eventi del quarto film della saga. Sarà infatti ambientata a Isla Nublar poco dopo la fuga dei dinosauri e la distruzione del parco. Protagonisti saranno sei teenager intrappolati sull’isola dopo gli eventi. Tutti loro dovranno imparare a collaborare per poter sopravvivere.

Jurassic World: Dominion

Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park partiranno dal Regno Unito (Pinewood Studios).

Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

CAST: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’11 giugno 2021.