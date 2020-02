La serie tv Ray Donovan cancellata dopo 7 stagioni

Showtime ha cancellato la celebre serie tv Ray Donovan dopo 7 stagioni, la decisione è stata confermata questa sera.

Dopo aver staccato la spina a Homeland (dopo 8 stagioni), ed in attesa di dire addio a Shameless (dopo 10 stagioni), il network ha scelto di chiudere anche con la serie Ray Donovan, bisognosa a detta di fan e cast (Liev Schreiber in testa) di un finale degno.

Attraverso un post del The Hollywood Reporter, Gary Levine (responsabile della programmazione Showtime) ha ringraziato lo showrunner David Hollander, e l'intero cast per il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni, ritenendo pertanto conclusa l'esperienza con lo show.

Come anticipato in precedenza, Liev Schreiber ha utilizzato i propri canali social per chiedere a gran voce un finale degno per lo show, facile pertanto immaginare l'avvio in rete delle classiche campagne virali da parte dei fan.

Ray Donovan

La serie è stata creata da Ann Biderman. Lo showrunner della settima stagione è stato David Hollander.

Nel cast spazio per il protagonista interpretato da Liev Schreiber, ma anche per Eddie Marsan, Dash Mihok, Katherine Moennig, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Devon Bagby, Graham Rogers, Jon Voight, Josh Hamilton, Kerry Condon.

La Sinossi della Serie tv. Il faccendiere Ray Donovan risolve con abilità e destrezza i problemi di molte personalità di spicco di Los Angeles, atleti, cantanti e uomini d'affari, ma con la stessa abilità non riesce a risolvere i suoi problemi personali. Tutto si complica quando il padre, con cui ha da sempre un rapporto conflittuale, viene inaspettatamente scarcerato, sconvolgendo la sua vita e il suo nucleo familiare.

Ray Donovan 7 è andata in onda su Showtime dal 17 novembre 2019.