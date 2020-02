Palinsesto Disney+ 2020: Le date delle serie Marvel e The Mandalorian 2

Il palinsenso 2020 di Disney+ si conferma ricco di grandi appuntamenti, e la conferma è arrivata attraverso un annuncio fatto oggi da Walt Disney Company.

Nel confermare che, ad oggi, Disney+ ha già ottenuto 28.6 milioni di abbonati, i responsabili del nuovo servizio di streaming hanno svelato quelle che saranno le tre attrattive principali dell'anno appena iniziato.

Si parte, infatti, con The Falcon and the Winter Soldier, in onda dal prossimo agosto, seguita a ottobre dalla seconda stagione di The Mandalorian, con WandaVision pronta invece per dicembre.

Questi citati, rappresentano tre appuntamenti fondamentali per Disney+, i quali avranno l'obiettivo di incrementare in maniera esponenziale il numero di abbonati, già estremamente alto, e spingere sull'acceleratore in vista di un 2021 ancora più incredibile.

Ricordiamo che in Italia il servizio Disney+ arriverà da marzo.

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

TRAMA: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

La serie arriverà su Disney+ da agosto 2020.

The Mandalorian

The Mandalorian sarà sviluppato da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

Nel cast Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce).

Sinossi. Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del pericolo del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

La serie è andata in onda su Disney+ il 12 novembre 2019. In Italia dal 31 marzo 2020.

La seconda stagione su Disney+ da ottobre 2020.

WandaVision

WandaVision è la seconda serie tv Marvel Studios a fare il suo esordio su Disney+. Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

TRAMA: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

CAST: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

L'esordio su Disney+ è atteso per dicembre 2020.