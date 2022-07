Amazon Studios ha deciso di non rinnovare la serie Night Sky (da noi Notte Stellata) per una seconda stagione.

Giunta su Prime Video lo scorso 20 maggio, la serie Notte Stellata ha subito la cancellazione, e pertanto non potrà contare sul prosieguo della sua storia iniziata solo da otto puntate. La decisione del colosso di Bezos sembrerebbe essere arrivata a seguito di ascolti relativamente bassi, e costi di produzione alti (via Deadline).

La serie era stata creata e prodotta da Holden Miller, mentre Daniel C. Connolly ha ricoperto il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Nel cast spazio per Sissy Spacek, J.K. Simmons e Chai Hansen. Al centro della trama le vicende di Franklin e Irene, un’anziana coppia di coniugi che scoprono una camera segreta sepolta nel cortile della loro casa; tale camera è in grado di teletrasportare tutti coloro che la abitano su un misterioso pianeta.

La nostra recensione della prima – ed unica – stagione di Notte Stellata è presente a questo nostro indirizzo.