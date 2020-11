La serie Loki è già stata rinnovata per una seconda stagione?

I Marvel Studios starebbero già preparando la pre-produzione relativa alla seconda stagione di Loki, una delle future serie prossime ad esordire su Disney+.

Nonostante la prima stagione non sia ancora approdata su Disney+, lo sarà presumibilmente nel corso del 2021, i Marvel Studios avrebbero già impostato la tabella di marcia riguardo la seconda stagione. A lanciare lo scoop è stato Production Weekly (via ComicBook), solitamente affidabile in merito alle produzioni in via di lancio. La fonte ha aggiunto che l’avvio delle riprese dei nuovi episodi dovrebbe riguardare il 2022.

La notizia, se confermata, andrebbe così a dare seguito alle indiscrezioni che da mesi si susseguono riguardo le avventure del fratello di Thor sul piccolo schermo. Da tempo infatti si parla di una seconda stagione già confermata dai Marvel Studios.

Ovviamente si attendono conferme ufficiali.

