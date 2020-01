Sequenze terrificanti nel nuovo trailer di New Mutants

I Nuovi Mutanti della Marvel sono finalmente tornati. Come da promessa la Disney ha diffuso in rete il nuovo trailer del cinecomic New Mutants.

Le nuove sequenze mostrano il taglio decisamente horror voluto dal regista Josh Boone, con i protagonisti immersi in un universo terrificante che di certo porta con sè davvero tanto fascino.

Ricordiamo che la post-produzione di New Mutants ha subito molti problemi, con ritardi e re-shoot vari. L'acquisizione della Fox da parte della Disney sembra essere stata la mossa decisiva per ottenere la versione voluta dallo stesso Boone, ovvero molto votata al terrificante.

New Mutants

Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.

CAST: Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy.

TRAMA: New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 3 aprile 2020.