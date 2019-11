Il successo ottenuto al cinema da Downton Abbey è sotto gli occhi di tutti, ed è per questo che le trattative per un sequel non devono rappresentare una sorpresa.

Vociferato già nelle settimane precedenti all'esordio in sala, il sequel di Downton Abbey è molto vicino a divenire realtà, e la conferma è arrivata da una recente dichiarazione Gareth Neame, chairman di Carnival Films, società di produzione che ne detiene i diritti.

Intervistato dal The Hollywood Reporter, il CEO ha riferito che al momento la produzione del sequel è spesso oggetto di discussioni con Focus Features:

Ne stiamo parlando proprio in questo periodo. Stiamo lavorando per capire quale storia potremmo raccontare e quando potremmo realizzare il film. Ma abbiamo lo stesso problema che avevamo con il primo film: riuscire a riavere tutti i protagonisti insieme. È una vera sfida.

Ricordiamo che il film - tratto dall'omonima serie tv - ha incassato al momento 180 milioni di dollari, una cifra impensabile per un prodotto di questo genere.

Downton Abbey (Film)

La regia di Downton Abbey è stata di Michael Engler. La sceneggiatura è stata firmata da Julian Fellowes, creatore della serie.

CAST: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton.

Il film è uscito nelle sale Usa dal 20 settembre 2019. In Italia è stato rilasciato il 24 ottobre.