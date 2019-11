Cosa potrebbe succedere se la Luna, per motivi a noi sconosciuti, iniziasse la sua minacciosa corsa verso la Terra? Roland Emmerich, specializzato in "eventi catastrofici", sta per esplorare questo improbabile cataclisma cosmico.

Il regista di disaster movies quali Indipendance Day, The Day After Tomorrow, 2012 ed Indipendance Day Resurgence, secondo un aggiornamento proveniente da The Wrap ha già buttato giù, insieme ad Harold Kloser e Spenser Cohen, la prima bozza di sceneggiatura di Moonfall.

Questa è la breve spiegazione del prodotto resa nota da The Wrap: In Moonfall una forza misteriosa spingerà la Luna fuori dalla sua orbita per farla precipitare in rotta di collisione verso la Terra. Poche settimane prima dell'impatto e contro ogni previsione, una squadra di pochi uomini partirà verso il nostro satellite in una impossibile missione che avrà lo scopo di salvare il nostro pianeta dalla distruzione totale.

La fonte ha confermato che la Lionsgate ha già acquisito i diritti di distribuzione del film nel Nord America, e che le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno.

Noi di Universal Movies, come è nostra abitudine, resteremo sul pezzo per aggiornarvi prontamente su eventuali novità.

Fonte: The Wrap