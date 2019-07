Il panel AMC dal San Diego Comic-Con dedicato a The Walking Dead non è stato fondamentale solo per l'annuncio del film in uscita al cinema, ma anche e soprattutto per la trasmissione del trailer della decima stagione.

Le prime immagini della decima stagione, l'ultima per il personaggio di Michionne, vede Daryl, Carol e gli altri sopravvissuti cercare un modo per rispondere al terrificante massacro subito ad opera dei Sussurratori. A quanto pare Negan sembra avere un ruolo chiave per il prosieguo dello show, ed in particolare in relazione allo scontro con Alpha ed i suoi Sussurratori.

The Walking Dead 10 è stato sviluppato da Angela Kang.

Nel cast torneranno Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Samantha Morton, Cassidy McClincy, Ryan Hurst e Dan Fogler.

The Walking Dead 10 arriverà su Fox dall'autunno 2019.