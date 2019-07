The CW ha presentato durante il San Diego Comic-Con le nuove stagioni dei suoi show Arrowverse, e tra questi segnaliamo l'ottava di Arrow e la quinta di Supergirl.

Se per la presentazione dell'ultima stagione di Arrow a farla da padrona è stato l'addio annunciato di Stephen Amell, quella relativa a Supergirl ha visto Melissa Benoist in veste di protagonista, e prossima regista di uno degli episodi.

Ma ovviamente i momenti culminanti sono stati i rilasci dei due trailer.

Supergirl

Basata sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, la serie Supergirl è prodotta da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robert Rovner e Jessica Queller.

Nel cast Melissa Benoist, Mehcad Brooks, Chyler Leigh, Jeremy Jordan, Katie McGrath, Jess Rath e David Harewood. La scorsa stagione Sam Witwer, Rhona Mitra e Bruce Boxleitner si sono uniti al cast per interpretare i ruoli di Agent Liberty, Mercy Graves e Vice President Baker.

La serie è pronta per tornare il 6 ottobre su The CW.

Arrow

Basata sui personaggi DC, la serie Arrow è prodotta da Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Wendy Mericle e Sarah Schechter. Lo show è prodotto da Bonanza Productions Inc. in associazione con Berlanti Productions e Warner Bros. Television.

Nel cast Stephen Amell, David Ramsey, Katie Cassidy, Rick Gonzalez, e Juliana Harkavy. Charlie Barnett si è unito al cast come Diggle, Jr. - noto come JJ - il figlio nato da Flashpoint di John Diggle (David Ramsey) e Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson). In futuro incontreremo JJ come leader della banda Deathstroke, dove affronterà Mia e il suo fratello adottivo, Connor.

The CW proporrà Arrow 8 dal 15 ottobre 2019.