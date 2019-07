Sono tante le novità riguardanti il franchise di Star Trek che il Comic-Con di San Diego ci ha regalato in questi ultimi giorni.

Ma andiamo con ordine. Alex Kurtzman, durante il panel dedicato, ha anticipato alcune chicche riguardanti la prossima stagione di Star Trek: Discovery. Queste le sue parole:

Il produttore ha inoltre chiarito che, pur con dei cambiamenti importanti, la serie rimarrà fedele alle sue radici, affermando:

"Ogni conversazione sul modo in cui creiamo Star Trek viene filtrata attraverso la visione essenziale dell'ottimismo di [Gene] Roddenberry, che non può mai cambiare davvero perché è lo spirito e l'anima Trek per tutti noi. È più importante che mai... Quindi nella terza stagione saranno molti e grandi cambiamenti - ci saranno cose che riconoscerete, e altre non riconoscibili... parte del divertimento è che potremo scuotere enormemente il canon, pur onorandolo sempre."