Netflix ha da poco diffuso il poster ufficiale della quarta stagione di Cobra Kai, la fortunata serie che ha fatto da sequel all’iconico franchise Karate Kid.

In attesa del lancio dei nuovi episodi, previsto dal 31 dicembre, nel nuovo poster è possibile dare uno sguardo ai due diversi schieramenti appositamente divisi in vista dello scontro al All Valley Karate Tournament. Negli episodi della quarta stagione Johnny e Daniel uniranno le forze per provare a sconfiggere John Kreese che ha preso il controllo del dojo Cobra Kai. Ricordiamo che la quinta stagione è già stata confermata da Netflix.

COBRA KAI

PRODUZIONE: la serie è stata prodotta da Sony Pictures Television, ma i diritti sono stati acquisiti da Netflix. La serie nasce come spin-off della famosa saga cinematografica Karate Kid. CAST: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña, Dallas Dupree Young, Oona O’Brien, Thomas Ian Griffith. DISTRIBUZIONE: La quarta stagione dal 31 dicembre 2021 su Netflix. La quinta stagione è stata confermata.

TRAMA SERIE: Cobra Kai è ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di All Valley del 1984, con un ormai affermato Daniel LaRusso (Ralph Macchio) che fatica a trovare un equilibrio nella vita senza la guida del maestro Miyagi e che si ritrova a dover affrontare lo spiantato Johnny Lawrence (William Zabka), l’avversario di un tempo ora deciso a riscattarsi riaprendo il famigerato dojo di karate che dà il titolo alla serie.