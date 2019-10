Il casting di Snake Eyes, primo spin-off della saga G.I. Joe continua a regalarsi aggiornamenti: stanotte è il turno dell'ingaggio di Samara Weaving.

Protagonista dell'horror Finchè morte non ci separi (Ready or Not), l'attrice Samara Weaving è entrata a far parte del cast di Snake Eyes, il suo ruolo sarà quello di Scarlett.

Il personaggio di Scarlett ha fatto parte della prima sessione di action figure della serie G.I. Joe, datata 1982. Tra le sue abilità, il controspionaggio, e l'uso magistrale della balestra. Nel film G.I. Joe: La Nascita del Cobra il ruolo fu affidato a Rachel Nichols.

Snake Eyes

Snake Eyes sarà sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, e porterà in sala una storia alle origini. La regia è stata affidata a Robert Schwentke. In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures e Hasbro Studios, anche Lorenzo di Bonaventurae Brian Goldner.

Nel cast Henry Golding sarà Snake Eyes, mentre Andrew Koji sarà Storm Shadow, Iko Uwais, Ursula Corbero, Samara Weaving.

Il film approderà nelle sale Usa dal 16 ottobre 2020, distribuito da Paramount Pictures.