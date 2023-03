Con l’arrivo nelle sale di La Casa – Il Risveglio (Evil Dead Rise), il celebre franchise horror lanciato da Sam Raimi torna in grande stile. Ma c’è altro in programma per il futuro?

Intervistato da Empire in questi giorni, il regista Sam Raimi (solo produttore di La Casa – Il Risveglio) ha parlato brevemente del film, confermando di fatto la volontà di voler tornare un giorno in veste di regista, magari con Bruce Campbell nuovamente nei panni iconici di Ash Williams.

Amo lavorare con Bruce e Rob (Robert Tapert). Lo amo come produttore perché sono partner sensazionali, ma amo anche essere supportati da loro come regista. Per cui spero che la cosa si possa fare.

Bruce Campbell nel recente passato ha riferito di aver chiuso con il ruolo di Ash Williams, confermando di fatto che la sua ultima interpretazione nel franchise è stata con la serie Ash vs Evil Dead. Riuscirà, quindi, l’amico e partner Raimi a convincere l’attore a tornare sui propri passi?

New Line Cinema e Renaissance Pictures presentano il ritorno dell’iconico franchise horror, “La Casa – Il Risveglio del Male”, dello sceneggiatore e regista Lee Cronin (“Hole – L’abisso”). Il film è interpretato da Lily Sullivan (“I Met a Girl”, “Pronti a Tutto”), Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”), Morgan Davies (“Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare”, “The End”), Gabrielle Echols (“Frammenti dal Passato – Reminiscence”) e Nell Fisher (“Northspur”).

Spostando l’azione dai boschi alla città, “La Casa – Il Risveglio del Male” racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

La Casa – Il Risveglio del Male è prodotto da Rob Tapert (“Ash vs Evil Dead”, “Man in the Dark”) e prodotto esecutivamente dal creatore della serie e icona dell’horror Sam Raimi e dalla leggenda di culto e “Ash” stesso, Bruce Campbell, insieme a John Keville, Macdara Kelleher, Richard Brener, Dave Neustadter, Romel Adam e Victoria Palmieri. Cronin è affiancato dietro la macchina da presa dal direttore della fotografia Dave Garbett (“Z for Zachariah”, “Underworld: La Ribellione dei Lycans”), dal production designer Nick Bassett (“Guns Akimbo”, “Sweet Tooth”), dal montatore Bryan Shaw (“Ash vs Evil Dead”, “Spartacus”) e dalla costumista Sarah Voon (“Chasing Great”, “Inside”), con una colonna sonora di Stephen McKeon (“Hole – L’Abisso “, “Primeval”).

Una presentazione New Line Cinema / Renaissance Pictures di una produzione Pacific Renaissance e Wild Atlantic Pictures, “La Casa – Il Risveglio del Male” sarà nelle sale italiane a partire dal 20 aprile 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.