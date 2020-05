Sam Neill aggiorna sulla ripresa della produzione di Jurassic World: Dominion

"Ripartiremo il prima possibile. Dovremmo girare a Londra, ma al momento regna il caos lì. Magari potremmo iniziare in questa parte del mondo e poi finire in studio. Useremo i teatri di posa di Bond per i set londinesi. Vorrebbero usarli, idealmente, ma se la situazione non cambia non so quando potremo ricominciare."