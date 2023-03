Il celebre franchise horror Poltergeist potrebbe presto tornare a brillare di luce propria, ma questa volta sotto il marchio Amazon Studios.

Dieci anni dopo il non proprio fortunato film diretto da Gil Kenan, il franchise arrivato al cinema per la prima volta nel 1982 sarebbe finito nel mirino di Amazon, a riferirlo il sempre affidabile insider Jeff Sneider. Intervenuto a The Hot Mic di John Rocha (via Bloody Disgusting), infatti, l’insider ha riferito di aver avuto conferme sulla volontà di Amazon di riportare in auge alcuni prodotti di successo MGM (ora di Amazon), tra cui il marchio Poltergeist.

Con la rivelazione, però, Sneider ha anche affermato che il colosso dell’intrattenimento al momento starebbe cercando di capire come trattare un ipotetico coinvolgimento di Steven Spielberg, il cui nome figura nella lista dei produttori del primo iconico Poltergeist.

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito…

LA SAGA

Poltergeist (in Italia come Poltergeist – Demoniache presenze) arrivò per la prima volta al cinema nel 1982, diretto da Tobe Hooper. Il film ebbe un enorme successo di critica e pubblico, pertanto MGM si convinse a realizzare altri due capitoli, ossia Poltergeist II – L’altra dimensione (1986) e Poltergeist III – Ci risiamo (1988), ma nessuno dei due riuscì a ripercorrere lo stesso successo. Nel 1996 venne realizzata una serie tv reboot, da molti dimenticata vista la scarsa qualità, prima del remake sopra indicato di Gil Kenan, giunto in sala nel 2013.