Legendary Entertainment si muove finalmente in merito allo sviluppo del già annunciato sequel di Pokémon: Detective Pikachu, ed il primo passo riguarda la scelta del regista.

Deadline ha riportato questa sera un aggiornamento sulla produzione del film secondo cui Jonathan Krisel (co-creatore di Portlandia) sarebbe entrato in trattative per prendere il ruolo di regista. La celebre fonte ha aggiunto che attualmente la sceneggiatura è saldamente nelle mani di Chris Galletta. Nessun dettaglio, invece, è stato diffuso sull’inizio delle riprese, e ne tanto meno riguardo il casting.

Come già annunciato subito dopo l’uscita al cinema di Pokémon: Detective Pikachu, la Legendary e la società nota come Pokémon Company hanno preso accordi per espandere il franchise cinematografico con sequel e spin-off vari, ciononostante questa è l’unica notizia, o presunta tale, emersa in rete da maggio 2019.

Pokémon: Detective Pikachu è arrivato nelle nostre sale il 9 maggio 2019. L’incasso globale al Box Office è stato 433 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 150 milioni. Ryan Reynolds nel film ha prestato la voce al tenero Pikachu, con lui nel cast figuravano anche Ken Watanabe, Justice Smith e Kathryn Newton.