SAG Awards 2022: tra i nominati spiccano Il potere del cane e House of Gucci

Sono state annunciate poche ore fa le nomination ai SAG Awards 2022, i premi assegnati dal sindacato degli attori di Hollywood. Quest’anno a spiccare, con tre nomination a testa, sono Il potere del cane e House of Gucci.

Il western atipico di Jane Campion, già premiato a Venezia, ha conquistato le nomination come miglior attore (Benedict Cumberbatch), attrice non protagonista (Kirsten Dunst) e attore non protagonista (Kodi Smith-McPhee). Il biopic House of Gucci, invece, ha ottenuto le nomination per il miglior cast, attrice protagonista (Lady Gaga) e attore non protagonista (Jared Leto).

Sappiamo che i vincitori dei SAG Awards godono di una corsia preferenziale agli Oscar, e siamo pronti a scommettere che per Cumberbatch e Lady Gaga questo potrebbe essere l’anno della svolta. I SAG Awards 2022 verranno assegnati il 28 febbraio. Di seguito l’elenco completo con le nomination di cinema e tv dei SAG Awards 2022:

Cinema

Miglior cast

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Una famiglia vincente – King Richard

House of Gucci

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – tick, tick… Boom!

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Lady Gaga – House of Gucci

Jennifer Hudosn – Respect

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Miglior attore non protagonista

Ben Affleck – The Tender Bar

Bradley Cooper – Licorice Pizza

Troy Kotsur – CODA

Jared Leto – House of Gucci

Kodi Smith-McPhee – Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista

Caitriona Balfe – Belfast

Cate Blanchett – Nightmare Alley – La fiera delle illusioni

Ariana DeBose – West Side Story

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Ruth Negga – Due donne – Passing

Migliori controfigure

Black Widow

Dune

Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Televisione

Miglior attore in un tv movie o miniserie

Murray Bartlett – The White Lotus

Oscar Isaac – Scene da un matrimonio

Michael Douglas – Dopesick

Ewan McGregor – Halston

Evan Peters – Omicidio a Easttown

Miglior attrice in un tv movie o miniserie

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Margaret Qualley – Maid

Jean Smart – Omicidio a Easttown

Kate Winslet – Omicidio a Easttown

Miglior cast in una serie commedia

The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Miglior attore in una serie commedia

Michael Douglas – The Kominsky Method

Brett Goldstein – Ted Lasso

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Miglior attrice in una serie commedia

Elle Fanning – The Great

Sandra Oh – The Chair

Jean Smart – Hacks

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Miglior cast in una serie drammatica

The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession

Yellowstone

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox – Succession

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Lee Jung-jae – Squid Game

Jeremy Strong – Succession

Miglior attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston – The Morning Show

Jung Ho-yeon – Squid Game

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Sarah Snook – Succession

Reese Whiterspoon – The Morning Show

Migliori controfigure

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Omicidio a Easttown

Squid Game