La Disney ha diffuso quest'oggi, attraverso il marchio 20th Century Fox, il primo trailer di Free Guy, il bizzarro film interpretato da Ryan Reynolds.

Diretto da Shawn Levy, su una sceneggiatura firmata da Matt Lieberman, il film porta in scena la storia di un cassiere di una banca rapinata in un solo giorno ben 17 volte. Quando il protagonista scopre di essere parte di un videogame, inizia a comportarsi abbastanza fuori dagli schemi.

Con il protagonista interpretato da Ryan Reynolds, il bizzarro titolo Disney/Fox conterà su un cast formato da Jodie Comer (Killing Eve), Joe Keery (Sranger Things), Lil Rel Howery (Get Out), Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e Channing Tatum (Kingsman 2).

Ecco la sinossi ufficiale:

Guy è il cassiere di una banca e il giorno in cui la stessa viene derubata per 17 volte si rende conto che qualcosa non va. Così Guy scopre di essere in realtà il personaggio non giocante -NPC- di un videogioco open world e che l’intera esistenza dello stesso è minacciata. Così decide di allearsi con l’avatar di un umano, Molotov Girl interpretata da Jodie Comer, per salvare il suo mondo e impedire ai creatori del videogioco di distruggerlo. Andando avanti nella storia il protagonista si accorgerà di quanto potere si possa accumulare sfruttando a proprio vantaggio le regole del gioco pur non essendo un supereroe e senza utilizzare la forza e la violenza