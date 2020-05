Ryan Murphy pensa ad uno spin-off per American Horror Story

Con la decima stagione di American Horror Story ancora in via di sviluppo, ed un rinnovo "triplo" annunciato da FX in gennaio, Ryan Murphy pare stia pensando ad una nuova serie spin-off.

Il The Hollywood Reporter ha rivelato quest'oggi che Ryan Murphy ha in mente di sviluppare una nuova serie tv che faccia da spin-off al suo American Horror Story. La serie in questione potrebbe intitolarsi semplicemente American Horror Stories, ed avrebbe l'obiettivo di espandere in maniera esponenziale la sua visione dell'universo horror.

La fonte non specifica se il nuovo lavoro di Murphy sia stato immaginato per incrementare il portfolio televisivo di FX (dove al momento viene ospitata American Horror Story) o quello di Netflix, il cui contratto milionario con lo stesso Murphy è stato annunciato proprio alcuni mesi fa. Ovviamente vi aggiorneremo a rigurardo.

Nel frattempo vi ricordiamo che lo sviluppo della decima stagione di American Horror Story è stata fermata in precedenza a causa dell'emergenza da Covid-19.

AMERICAN HORROR STORY 10

PRODUZIONE : La decima stagione sarà realizzata come sempre da Ryan Murphy.

: La decima stagione sarà realizzata come sempre da Ryan Murphy. CAST : Tra i membri del cast storico torneranno Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters e Billie Lourd, torneranno anche facce note come Leslie Grossman, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. A sorpresa entra nell'universo American Horror Story anche Macaulay Culkin, il celebre interprete di Mamma, ho perso l'aereo.

: Non definita. IN TV: Non definita.