European Film Awards 2020: aperte le candidature

"Innanzitutto, il Board e la Direzione dell’EFA desiderano augurare a tutti i suoi membri il meglio in questi tempi difficili. Nella speranza di vedere un po' di luce alla fine del tunnel, abbiamo nel frattempo dovuto apportare alcune modifiche al nostro regolamento per garantire il futuro della selezione in corso per gli European Film Awards di quest'anno. Una cosa è certa, la European Film Academy continuerà ad impegnarsi a favore del cinema europeo e di coloro che lo fanno. A causa del Coronavirus, la grande ricchezza e la diversità di questo cinema si può attualmente sperimentare solo da casa. Siamo vicini ai membri dell'EFA, ai nostri partner, colleghi e amici e non vediamo l'ora che possano ricominciare le riprese dei film, che riaprano le sale e si possa tornare a guardare insieme i film al cinema, condividendo un importante momento di socialità . Nel frattempo, non possiamo ignorare i drammatici cambiamenti che la pandemia ha portato nell'industria cinematografica. Molte anteprime hanno dovuto essere riprogrammate, posticipate o spostate online. Pertanto abbiamo eccezionalmente modificato i criteri di ammissibilità per gli EFA 2020 così da consentire a quei film che non hanno potuto essere presentati in anteprima come previsto, di essere comunque riconosciuti".