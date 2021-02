Ryan Coogler svilupperà una serie ambientata nel Wakanda di Black Panther

Il regista Ryan Coogler e la sua compagnia di produzione daranno presto vita ad una serie ambientata nel Wakanda di Black Panther.

L’accordo tra la Proximity Media di Coogler e la Disney è stato confermato poche ore fa da un articolo di Deadline. La fonte ha rivelato che il compito di Ryan Coogler sarà quello di sviluppare una serie destinata a Disney+ ambientata nel fantastico regno del Wakanda… ma non solo. L’accordo tra le parti, inoltre, darà vita allo sviluppo di diversi progetti televisivi per altre divisioni della Disney.

Nel confermare l’accordo, Bob Iger (Executive Chairman della Disney) ha riferito che “Ryan Coogler è un narratore unico, la cui visione e gamma lo hanno reso uno dei registi di spicco della sua generazione“. Ed ha aggiunto: “Con Black Panther, Ryan ha portato in vita una storia straordinaria e dei personaggi iconici in maniera realistica, significativa e memorabile, creando un un vero spartiacque culturale. Siamo entusiasti di rafforzare il nostro rapporto con lui e non vediamo l’ora di raccontare altre storie con Ryan e il suo team“.

La serie sul Wakanda si va ad aggiungere alla futura regia di Coogler di Black Panther 2, film attualmente in una sorta di standby produttivo dovuto alla morte prematura del protagonista Chadwick Boseman.