E’ morto Dustin Diamond, ex stella di Bayside School

L’attore Dustin Diamond è morto all’età di 44 anni. L’ex stella della serie tv Bayside School è stato stroncato da un cancro.

Noto ai tanti fan della serie tv di culto Bayside School per il suo ruolo di Screech, l’attore Dustin Diamond era ricoverato in ospedale a causa di una diagnosi di cancro al quarto stadio, avvenuta tra l’altro solo il 15 gennaio scorso. A confermare la notizia è stata l’agenzia dell’attore attraverso un triste comunicato stampa riportato in rete da TvLine:

“Siamo rattristati nel confermare la morte di Dustin Diamond avvenuta lunedì 1 febbraio 2021 a causa di un cancro. Solo tre settimane fa gli era stata diagnosticata questa forma brutale e spietata di tumore maligno. In quel periodo è riuscito a diffondersi rapidamente nel suo sistema, l’unica pietà che ha dimostrato è stata un’esecuzione rapida e indolore. Dustin non ha sofferto. Non ha dovuto rimanere disteso in preda al dolore.“

La presenza di Dustin Diamond nella serie tv è avvenuta per ben cinque stagioni, dal 1989 al 1993, dopodichè poche apparizioni tra tv e cinema. Nonostante il curriculum non proprio eccelso, il suo volto è da sempre rimasto nel cuore di tanti ex-teenagers degli anni novanta proprio per le caratteristiche del suo Screech, il classico studente bizzarro in cerca di attenzioni.