Russell Crowe sarà il pittore Mark Rothko nel biopic di Sam Taylor-Johnson

The Hollywood Reporter ha rivelato che Russell Crowe interpreterà il pittore Mark Rothko nel biopic diretto da Sam Taylor-Johnson.

Il film, intitolato semplicemente Rothko, oltre al già citato Crowe avrà un cast stellare comprendente Aaron Taylor-Johnson (marito della regista con la quale ha già collaborato al biopic Nowhere Boy su John Lennon), Michael Stuhlbarg, Jared Harris e la giovane Aisling Franciosi, quest’ultima nei panni della figlia del pittore.

Rothko verterà, oltre che sulla vita del celebre pittore, soprattutto sulla volontà della figlia di portare avanti l’eredità culturale del padre. Il film sarà infatti basato sul libro The Legacy of Mark Rothko, riguardante proprio i tentativi della figlia di sottrarre l’arte del padre da tutte quelle persone che hanno cercato di impadronirsi dell’arte di Rothko in modo fraudolento dopo la sua scomparsa.

Per Russell Crowe si tratterà dunque di una performance attoriale non semplice e ben lontana dai suoi ultimi ruoli, visto e considerato il dimagrimento a cui dovrà sottoporsi per incarnare l’esile pittore.