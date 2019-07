Con la terza stagione di Jessica Jones si è ufficialmente concluso l’accordo tra Netflix e Marvel relativo allo sfruttamento dei Defenders da parte del colosso dello streaming.

Come noto, una clausola inserita nell’accordo vieta l’utilizzo dei personaggi del franchise su qualsiasi altra piattaforma non prima di due anni dalla cancellazione dello stesso. A questo punto sembra lecito aspettarsi un primo utilizzo dei personaggi non prima del 2021. Si ma Daredevil, Jessica Jones e company come saranno utilizzati da Marvel Studios?

Secondo un interessante report riportato alla luce da MovieWeb pare che sia plausibile pensare che i Marvel Studios avrebbero intenzione di sfruttare i Defenders non in televisione (Hulu o Disney+), ma niente di meno che nel Marvel Cinematic Universe, ovvero al cinema.

Il piano, sempre secondo il report, sarebbe quello di utilizzare i personaggi come semplici comprimari in futuri film come Doctor Strange 2, Black Panther 2 e Spider-Man 3, per poi ricreare l’occasione di vederli tutti insieme, magari nel futuro Avengers 5. Trattandosi al momento di puro rumour, va ricordato a tal proposito che The Punisher potrebbe addirittura apparire nell’MCU anche prima dei suoi colleghi, e questo semplicemente perchè fuori dalla clausola tra Marvel e Netflix (la serie The Punisher è nata come spin-off di Daredevil). Ovviamente al momento si tratta di voci, ma come spesso accade, le voci possono solo essere un’anticipazione della pura realtà.

Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Elektra e The Punisher al cinema con il Marvel Cinematic Universe? Cosa pensate di questo nuovo report?