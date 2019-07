Non apprezzato dalla critica, eppure osannato dal pubblico. E’ questo quanto emerge dal risultato ottenuto nel Box Office Worldwide da parte di Aladdin.

Ebbene si, il nuovo live-action Aladdin nella giornata odierna raggiungerà – supererà – la quota di 900 milioni di dollari nel botteghino mondiale. Nel momento in cui scriviamo il film ha raccolto 313,18 milioni nel Box Office Usa, e 584,2 milioni in quello internazionale, per un totale di 897,38 milioni.

Con Avengers: Endgame e Captain Marvel (sempre Disney), Aladdin ha chiuso un podio straordinario, dimostrando al mondo intero che lo strapotere della Disney non è assolutamente in discussione.

Chi ha potuto festeggiare, oltre alla Disney, è stato Will Smith (nel film è il Genio della Lampada), il quale ha centrato con questo film il più alto incasso mondiale della sua carriera. L’attore, a tal proposito, ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi fan per il risultato raggiunto.