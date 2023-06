Universal Pictures nei giorni scorsi ha rilasciato il nuovo trailer di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, il cartoon diretto da Kirk DeMicco e Faryn Pearl.

Da molti considerato uno dei film d’animazione più attesi del 2023, il cartoon targato DreamWorks Animation punta a ritagliarsi un posto speciale anche nel cuore dei più piccoli. Al centro della trama, infatti, ci sarà Ruby Gillman, una giovane ragazza che scopre di essere la discendente di una stirpe reale di kraken, mostri leggendari da sempre in guerra con le sirene.

RUBY GILLMAN, LA RAGAZZA CON I TENTACOLI

Diretto da Kirk DeMicco (Vivo, I Croods), con Faryn Pearl (story artist I Croods 2 – Una nuova era, Trolls World Tour) nel ruolo di co-regista. Il film è prodotto da Kelly Cooney Cilella (Trolls World Tour, Trolls). Nelle sale italiane dal 5 luglio.

Il cast vocale comprende: Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy, Liza Koshy, Will Forte, Jaboukie Young-White, Eduardo Franco, Ramona Young, Echo Kellum, Nicole Byer e Jane Fonda. Completano il cast vocale: Colman Domingo (Fear the Walking Dead) nel ruolo del padre di Ruby; Sam Richardson (Veep – Vicepresidente incompetente) nel ruolo dello zio entusiasta di Ruby; Blue Chapman (Council of Dads) doppia il fratellino di Ruby.

TRAMA: Quest’estate, DreamWorks Animation si tuffa nelle turbolente acque del liceo con una commedia d’azione esilarante e commovente su una timida adolescente che scopre di far parte di una leggendaria stirpe reale di mitici Kraken e che il suo destino, nelle profondità degli oceani, è più grande di quanto abbia mai immaginato. La dolce e imbranata sedicenne Ruby Gillman (Lana Condor) cerca disperatamente di integrarsi alla Oceanside High, ma si sente invisibile.

Fa da tutor di matematica al ragazzo che le piace (Jaboukie Young-White), che sembra apprezzarla solo per i frattali, Ruby non può frequentare i ragazzi più fighi della spiaggia perché la sua supermamma iperprotettiva (Toni Collette) le ha proibito a di avvicinarsi all’acqua. Ma quando Ruby infrange la regola n. 1 di sua madre, scoprirà di essere una discendente diretta delle regine guerriere Kraken e di essere destinata a ereditare il trono della nonna (Jane Fonda), la Regina Guerriera dei Sette Mari.

I Kraken hanno giurato di proteggere gli oceani dalle vanitose e ambiziose sirene che combattono contro i Kraken da eoni. C’è però un grosso e inatteso, problema: la bella e popolare nuova ragazza della scuola, Chelsea (Annie Murphy) è proprio una sirena. Ruby dovrà alla fine accettare chi è e affrontare grandi imprese per proteggere chi ama di più.