Robert Pattinson sarà tra i produttori del remake di Possession, un horror degli anni ottanta che vedeva tra i protagonisti un giovane Sam Neill.

Deadline ha riferito che il divo hollywoodiano al momento sarebbe a bordo solo per produrre con la sua Icki Eneo Arlo, con lui ci sarà anche il veterano Roy Lee di Vertigo Entertainment. Il remake è stato consegnato nelle mani di Parker Finn, osannato regista dell’horror di successo “Smile“, il cui compito sarà quello di scrivere la sceneggiatura e dirigere.

Al momento il remake di Possession (ancora senza un titolo ufficiale) è stato presentato ad una lunga lista di studios, sempre secondo la celebre fonte, ed ha scatenato un’asta molto ricca sui diritti di distribuzione. Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

Possession: il film originale

Il film originale è stato diretto da Andrzej Żuławski nel 1981, ed è stato in concorso al 34º Festival di Cannes, vincendo tra l’altro il premio per la migliore attrice per l’interpretazione di Isabelle Adjani. Nel cast, come anticipato, figurava anche un’allora giovanissimo Sam Neill. Al centro della trama una donna, i cui comportamenti assumevano toni sempre più inquietanti e sinistri a seguito del divorzio da suo marito. David Lynch alla Mostra di Venezia dichiarò che Possession era “la pellicola più completa degli ultimi trent’anni.”

