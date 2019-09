Le riprese dei sequel di Avatar continuano senza sosta, ed ora la nuova location è Auckland.

Per promuovere sui social il trasferimento da Wellington ad Auckland il produttore Jon Landau ha diffuso in rete alcune interessanti immagini dai nuovi teatri di posa. Nelle immagini - diffuse via Instagram - è possibile apprezzare le colossali vasche che saranno utilizzate per ricreare gli immensi oceani di Pandora.

Avatar 2

I quattro sequel di Avatar saranno diretti da James Cameron contemporaneamente, divisi in post-produzione e successivamente distribuiti in quattro tranche.

Avatar 2 : 17 dicembre 2021

: 17 dicembre 2021 Avatar 3 : 22 dicembre 2023

: 22 dicembre 2023 Avatar 4 : 19 dicembre 2025

: 19 dicembre 2025 Avatar 5: 17 dicembre 2027

Avatar 2 è stato diretto da James Cameron. Nel cast Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

Avatar 2 arriverà nelle sale il 17 dicembre 2021.