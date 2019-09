Spider-Man: Far From Home ha superato con oggi gli incassi Worldwide maturati da Captain Marvel, ed ora è il terzo maggior incasso del 2019.

La notizia di per sè potrebbe non avere una grande valenza mediatica se non dal punto di vista statistico, ma d'altro canto Spider-Man: Far From Home rappresenta l'ultima avventura in tandem per Marvel e Sony prima del clamoroso divorzio produttivo (qui).

Senza scossoni dell'ultimo minuti, Spider-Man d'ora in poi viaggerà "da solo", pertanto questo sorpasso potrebbe avere un significato fondamentale per Sony, oramai sempre più convinta di poter sfruttare il personaggio nel migliore dei modi, anche senza il supporto creativo di Marvel Studios.

Risulta quasi scontato che i Marvel Studios continueranno a fare super incassi anche senza Spider-Man, pertanto la domanda sorge spontanea:

Riuscirà Sony a ripetere gli incassi stratosferici ottenuti con Spider-Man: Far From Home anche senza il supporto dei Marvel Studios?

Tornando al puro aspetto statistico, il bottino nel Box Office Worldwide di Spider-Man: Far From Home con gli incassi odierni è salito a quota 1.128.276.196 dollari, contro i 1.128.274.794 dollari di Captain Marvel. Con questi dati, il film è balzato direttamente al terzo posto degli incassi complessivi più alti del 2019, davanti restano quindi Il Re Leone (attualmente a quota 1.61 miliardi) e Avengers: Endgame (2.79 miliardi), quest'ultimo capace di ospitare al suo interno entrambi i personaggi... oltre a tantissimi altri del Marvel Cinematic Universe.