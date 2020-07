Le riprese di Ant-Man 3 dovrebbero partire nell’estate 2021

Le riprese di Ant-Man 3 avrebbero dovuto partire agli inizi del prossimo anno, ma l’emergenza Covid-19 ha spostato l’attenzione all’estate 2021.

A confermare tale ipotesi è stato questa mattina un articolo redatto dal sempre informato Charlie Murphy. Secondo il celebre blogger, infatti, i Marvel Studios daranno il via alle riprese del film a partire da giugno 2021, da Atlanta.

Ad oggi non è stata ancora definita una data di rilascio cinematografico per Ant-Man 3, ma è probabile che questo ritardo potrebbe spingere l’uscita più in avanti nel tempo.

Restiamo in attesa di nuovi dettagli.

ANT-MAN 3

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Peyton Reed. La sceneggiatura sarà firmata da Jeff Loveness.

: Il film sarà diretto da Peyton Reed. La sceneggiatura sarà firmata da Jeff Loveness. CAST : Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer.

: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Non definita.