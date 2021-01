Pioggia di rinvii: le nuove date di Uncharted, il nuovo Ghostbusters ed altri film

Hollywood si appresta ad affrontare la nuova ondata pandemica nel migliore dei modi, ed il rinvio delle date di uscita di molti film attesi è di certo il primo passo.

Seguendo l’esempio di No Time to Die (qui l’aggiornamento sulla nuova data), Sony Pictures e Universal Pictures hanno annunciato una nuova pioggia di rinvii in vista del protrarsi dell’emergenza Covid-19. In attesa di capire come si evolverà la situazione pandemica nel mondo, infatti, i due studios hanno scelto di rinviare le uscite di alcuni dei loro film più attesi, tra questi spiccano Uncharted, Morbius e Ghostbusters: Legacy. Ma altri rinvii sono pronti ad essere annunciati, anche riguardo altri studios, nei prossimi giorni.

Qui di seguito vi proponiamo la lista dei film, stilata da Deadline, che al momento hanno subito le decisioni dei due studios.