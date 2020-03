A quanto pare per rivedere in tv i mitici Friends si dovrà attendere ancora un po'. A causa dell'Emergenza Coronavirus, infatti, la HBO ha deciso di rimandare le riprese dell'annunciata reunion.

Prevista per la settimana prossima, la produzione dell'attesa reunion di Friends è stata rimandata a data da destinare, la decisione è ovviamente in linea con tante altre produzioni hollywoodiane in questo difficile periodo.

Non resta che attendere novità a riguardo.

L'episodio speciale di Friends, della durata di un’ora, verrà diretto da Ben Winston e prodotto da Fulwell 73 e da Warner Bros. Unscripted & Alternative Television.

i sei attori (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer) e i creatori della serie (Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane) avranno un credito da produttori esecutivi. Le trattative per partecipare a questo speciale sono state lunghe e difficili: secondo quanto riportano le agenzie, ogni attore riceverà 3-4 milioni di dollari.