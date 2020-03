Vi proponiamo la recensione della terza stagione di Élite, la serie spagnola prodotta e distribuita da Netflix.

Creata dal duetto spagnolo composto da Carlos Montero e Darío Madrona, la serie Élite è giunta alla sua terza stagione, ed è disponibile su Netflix dal 13 marzo 2020.

Il ricordo della prematura scomparsa di Marina aleggia ancora tra le aule del prestigioso istituto Las Encinas, e il mancato arresto del suo carnefice da parte della polizia brucia ancora i cuori di coloro che gridano vendetta.

La terza stagione di Élite sembra confermare la sua grande popolarità, collocandosi tra le serie televisive teen più apprezzate dal pubblico più giovane. Rispetto alle sue coetanee, però, Élite dimostra ancora una volta maggiore maturità, sia per le tematiche messe in campo, che per la costruzione di una trama semplice e lineare, di facile seguito.

Raffinata, elegante, come lo stesso titolo vuole far credere, e ambientata tra dimore mozzafiato, party esclusivi, paillettes e fiumi di champagne, Elite nasconde sotto il suo tappeto sentimenti, paure, sogni e fragilità che sono comuni a tutti, ricchi e poveri. Queste emozioni nei nuovi episodi vengono evidenziate in maniera tale da rendere le differenze sociali molto sottili, il risultato è che la struttura narrativa sembra meno esclusiva rispetto al passato.

Parte del successo di Élite è dovuto alla scelta di un cast composto da bravi attori, ma soprattutto dalla notevole presenza scenica: del resto, una serie elitaria non poteva che puntare sulle qualità attrattive dei suoi personaggi...

Al successo del cast però, si contrappongono trame e sceneggiature non così esclusive e degne di lode. Le sotto-trame che accompagnano la terza stagione, infatti, risultano ancora una volta fin troppo ripetitive, e soprattutto poco originali. Con i nuovi episodi si registra un unico cambio di rotta solo nel finale, la cui costruzione narrativa sembra preludere a qualcosa di nuovo nel futuro della serie.

Ricordiamo che Elite è stato rinnovato da Netflix per due nuove stagioni, entrambe però presenteranno un importante re-casting.

⭐⭐⭐