L’attrice Riley Keough nel cast di The Terminal List

L’attrice Riley Keough è entrata a far parte del cast in costruzione di The Terminal List, thriller tratto dal romanzo di Jack Carr, con Chris Pratt tra i protagonisti.

Secondo Deadline, che per primo ha riportato la notizia, l’attrice nel film darà volto a Lauren Reece, un’atleta di triathlon. Questa è la descrizione del personaggio nei romanzi: “Lauren ha bilanciato la sua carriera crescendo la figlia Lucy e fornendo supporto vitale ad altre famiglie del plotone quando suo marito James (Chris Pratt) e la sua truppa SEAL vengono schierati. Mentre la maggior parte dei matrimoni SEAL va in pezzi, Lauren e James ce l’hanno fatta puntando sull’onestà, la forza mentale e l’amore eterno.”

Riley Keough (Mad Max: Fury Road) si va ad aggiungere ad un cast che al momento conta, oltre che il protagonista Chris Pratt (Guardiani della Galassia), anche Taylor Kitsch (Battleship).

THE TERMINAL LIST

PRODUZIONE: Amazon Studios e Civic Center Media stanno producendo in associazione con MRC Television. I produttori esecutivi di The Terminal List sono lo stesso Chris Pratt e Jon Schumacher attraverso Indivisible Productions; Antoine Fuqua (che dirigerà i film) produrrà con la sua Fuqua Films; così come Daniel Shattuck e lo scrittore Jack Carr. In cabina di sceneggiatura, infine, David DiGilio. CAST: Chris Pratt, Taylor Kitsch, Riley Keough.

TRAMA: La pellicola sarà tratta dall’omonimo romanzo firmato da Jack Carr incentrato su James Reece, un Navy SEAL il cui plotone è vittima di un’imboscata durante una missione segreta. Quando il soldato torna a casa, con ricordi contrastanti sull’incidente, inizia a porsi domande sulla sua colpevolezza, ma quando vengono alla luce nuove prove, Reece scopre forze oscure che lavorano contro di lui e che mettono in pericolo sia la sua vita che quella dei suoi cari.

Prossimamente su Amazon Prime Video.