Per gli amanti del trash sci-fi ecco il trailer di Alien Conquest

The Asylum, lo studio cinematografico famoso per la produzione di innumerevoli trash sci-fi tra cui la saga Sharknado, il mese scorso ha rilasciato Alien Conquest, un altro “gioiellino” del genere.

Alien Conquest può essere definito come un mix di diversi film sci-fi più blasonati, tra i quali Indipendence Day, La Guerra dei Mondi di Spielberg, e di un altro grande rappresentante del genere B-Movie , ossia Skyline.

Nel film si assiste, ovviamente, ad un’invasione da parte di alieni estremamente feroci, questa la trama:

“Una flotta di astronavi è atterrata sul nostro pianeta. Gli alieni, che vengono tutt’altro che in pace, sembrano voler soggiogare completamente in nostro Mondo, utilizzando gli umani come loro cibo. L’unico modo per fermare l’assalto delle creature spaziali spietatamente superiori e completamente non comunicative è, ovviamente, combatterle. Un astronomo sembra avere un’idea di come poter fermare questa invasione, ma riuscirà ad arrivare al suo osservatorio in tempo per attuare il piano?”

La pellicola è stata diretta da Mario N. Bonassin, mentre la sceneggiatura è stata curata da Joe Roche. Nel cast troviamo tra gli altri Emily Killian, Anthony Jensen e Torrey Richardson.

Alien Conquest è uscito in streaming negli Stati Uniti lo scorso 26 febbraio. Così come è stato per molte produzioni di The Asylum, anche se al momento non è nota la data di rilascio internazionale, è possibile presumere che il film possa essere distribuito nel nostro paese attraverso i vari servizi digitali quali Prime Video e Netflix.