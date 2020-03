L'attore Richard E. Grant si è unito al cast in costruzione di Loki, la nuova serie Marvel Studios, prossima all'approdo su Disney+.

Secondo SuperHeroHype l'attore veterano ha ottenuto un ruolo al momento misterioso nella serie. Di recente Grant è stato apprezzato in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ed ancora prima in Logan - The Wolverine e Game of Thrones.

Grant si è aggiunto ad una serie di new entry quali Gugu Mbatha-Raw, Owen Wilson e Sophia Di Martino.

Loki

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron.

CAST: Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant.

TRAMA: In Loki dei Marvel Studios, il volubile villain Loki (Tom Hiddleston) riprende il ruolo di dio dell’inganno in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

La distribuzione avverrà su Disney+ dalla primavera del 2021.