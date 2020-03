Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno svelato il teaser poster di Jurassic World: Dominion, prossimo capitolo della saga Jurassic Park.

Con il poster, che potete trovare in fondo alla pagina, sono apparse in rete anche alcune immagini dal set, diffuso per l'occasione sui social dallo stesso regista Colin Trevorrow. Anche in questo caso, le foto nei post-social sono ubicate in fondo al nostro articolo.

Jurassic World: Dominion

Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park partiranno dal Regno Unito (Pinewood Studios).

Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

CAST: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’11 giugno 2021.

Il Teaser Poster

Le Foto dal Set