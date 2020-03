A causa dell'emergenza Coronavirus viviamo ormai da settimane con l'invito: io resto a casa. Alcuni portali si sono attivati sin da subito per fornire un intrattenimento gratuito per gli abitanti della prima zona rossa: la Cineteca di Milano ha aperto i suoi archivi, piattaforme streaming regalano il servizio per un determinato periodo, e così via.

Come ben sapete ormai per l'emergenza Coronavirus tutta la Penisola è un unica zona rossa, io resto a casa non é più un invito ma un obbligo! Da ieri notte non ci è più consentito lasciare la nostra abitazione se non per estrema necessità (spesa alimentari, lavoro, emergenza giustificata). Abbiamo così pensato di raggruppare in questo articolo - che proveremo ad aggiornare il più possibile- tutti i portali e le modalità di visione GRATUITA forniti in questi giorni.

Se avete altre iniziative (gratuite) da segnalarci, scriveteci nei commenti o sui nostri profili social instagram facebook. E buona visione a tutti!