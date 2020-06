Riaperture Cinema: Ecco quali sono le principali novità al 12 giugno

Il 15 giugno i Cinema italiani potranno finalmente riaprire, ma ovviamente il post Covid-19 si preannuncia abbastanza complicato.

Soggette a restrizioni ritenuti dall’ANEC improponibili, le attività cinematografiche possono tirare un leggero sospiro di sollievo perchè nel nuovo Decreto Ministeriale da poco emanato ci sono importanti novità.

Queste le principali modifiche rispetto al precedente Decreto:

Si potrà andare al cinema con i propri famigliari e congiunti rimanendo seduti accanto, mantenendo il distanziamento sociale da altri gruppi di persone

Non vi sarà l’obbligo di indossare la mascherina quando si è seduti in sala

I punti ristoro all’interno delle strutture cinematografiche saranno aperti

Si tratta di una piccola vittoria delle associazioni degli esercenti, i quali erano sul piede di guerra per restrizioni che poteva potenzialmente far crollare l’intero mercato.

Dal 15 giugno non apriranno tutte le sale , e questo perchè non esiste ancora un’offerta cinematografica che possa riportare al cinema il grosso del pubblico. Inoltre molte sale non sono ancora in grado di potersi permettere di ridurre al 25% le proprie capienze, e finire comunque in positivo economicamente.